Оставлен в силе приговор создателям фирм-однодневок из Оренбуржья

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отказался менять приговор 44-летнему жителю Оренбурга и 41-летней жительнице Оренбургского района. Ранее они были признаны виновными в создании фирм-однодневок. Мужчина по ч. 1 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ был приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб., а женщина по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – к штрафу на сумму 320 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд оставил доводы защитников осужденных без удовлетворения, а вынесенные судебные постановления – без изменения»,— говорится в сообщении.

Суд и следствие установили, что с марта 2019 по июль 2020 года мужчина с женщиной создали юридические лица на подставных граждан и представили данные о них для внесения в ЕГРЮЛ. Позже они были признаны виновными в указанных преступлениях.

Также мужчина был осужден за хищение с другим лицом 54 тыс. руб., которые принадлежали ГУ «Центр по выплате и обработке информации ПФ РФ в Оренбургской области». Кроме того, он был признан виновным в покушении на незаконное приобретение в период с июля 2020 по август 2020 года права собственности на муниципальную квартиру в Оренбурге стоимостью 1,2 млн руб. Для этого осужденный с сообщником обманули сотрудников МФЦ и МКУ «ЖКХ».

Ранее в Орске был вынесен приговор по делу о незаконной АЗС. На скамье подсудимых оказались шесть человек.

Георгий Портнов