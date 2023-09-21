Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оставлен в силе приговор создателям фирм-однодневок из Оренбуржья

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отказался менять приговор 44-летнему жителю Оренбурга и 41-летней жительнице Оренбургского района. Ранее они были признаны виновными в создании фирм-однодневок. Мужчина по ч. 1 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ был приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб., а женщина по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – к штрафу на сумму 320 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд оставил доводы защитников осужденных без удовлетворения, а вынесенные судебные постановления – без изменения»,— говорится в сообщении.

Суд и следствие установили, что с марта 2019 по июль 2020 года мужчина с женщиной создали юридические лица на подставных граждан и представили данные о них для внесения в ЕГРЮЛ. Позже они были признаны виновными в указанных преступлениях.

Также мужчина был осужден за хищение с другим лицом 54 тыс. руб., которые принадлежали ГУ «Центр по выплате и обработке информации ПФ РФ в Оренбургской области». Кроме того, он был признан виновным в покушении на незаконное приобретение в период с июля 2020 по август 2020 года права собственности на муниципальную квартиру в Оренбурге стоимостью 1,2 млн руб. Для этого осужденный с сообщником обманули сотрудников МФЦ и МКУ «ЖКХ».

Ранее в Орске был вынесен приговор по делу о незаконной АЗС. На скамье подсудимых оказались шесть человек.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...