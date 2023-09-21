Хинштейн предложил разрешить Росгвардии набирать добровольцев

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о скором внесении пакета законопроектов, позволяющих Росгвардии иметь в составе добровольческие формирования. Господин Хинштейн отметил, что подготовленные законопроекты не имеют «ничего общего с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Согласно одному из законопроектов — добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО»,— написал депутат в своем Telegram-канале.

Что касается бойцов ЧВК, то, по словам депутата, интегрировать их в состав Росгвардии не планируется. «Законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций: контракты предлагается заключать исключительно с гражданами»,— добавил парламентарий и отметил, что документы разработаны группой депутатов и сенаторов.

Информации о внесении законопроектов в базу нижней палаты парламента пока нет. 4 августа президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, включая танки.

Александр Кислов