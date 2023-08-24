Свердловский СКР возбудил дело на мужчину, который держал в заложниках жену

Свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который держал в заложниках в квартире свою жену и семилетнего ребенка, рассказали в СКР по Свердловской области. Напомним, 29-летний мужчина не выпускал их из дома длительное время, но женщине удалось отправить сообщение родственникам, которые вызвали полицию.

Следственный отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего). Как сообщалось ранее, силовики изъяли у мужчины пневматический пистолет. Также сообщалось, что мужчина состоит на учете у врача-психиатра и после задержания его поместили в специализированном медучреждение.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте