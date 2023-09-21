Минздрав приостановил вакцинацию подростков от COVID-19

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 18 лет временно приостановлена из-за запуска Минздравом третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период» замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Александр Горелов.

По словам господина Горелова, в настоящий момент проходит клинические испытания обновленная вакцина от коронавирусной инфекции с новым актуальным штаммовым составом. Испытания на взрослых от 18 до 60 лет будут длиться минимум два месяца.

«В зависимости от исходов третьей фазы будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, потом будут взрослые старше 60 лет, а потом при необходимости вернутся к детям»,— рассказал Александр Горелов (трансляцию его выступления вели «Известия»).

Академик РАН напомнил, что в России уже была создана одна вакцина от коронавируса для подростков, которая прошла все клинические испытания. Это вакцина «Спутник М», зарегистрированная в ноябре 2022 года, она является 1/5 дозы вакцины «Спутник V», которой вакцинируют лиц старше 18 лет с 2020 года.

В сентябре в России начался рост заболеваемости коронавирусом. С 11 по 17 сентября заболеваемость выросла на 48% в сравнении с предыдущей неделей, до 11,5 тыс. случаев, при этом доля госпитализированных увеличилась на 20%. В Роспотребнадзоре заявили, что пока не планируется вводить какие-либо меры ограничений по всей стране, так как рост заболеваемости объясняется сезонностью. Несмотря на это, власти некоторых регионов объявили о возобновлении действия масочного режима, в первую очередь для персонала и посетителей медицинских учреждений.

Подробнее — в материале «Ъ» «В регионах сгущают маски».

Арсений Пушкин