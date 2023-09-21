Спикер ВВС Украины: Киеву не нужны устаревшие самолеты Mirage

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не нужны французские истребители Mirage 2000 и другие устаревшие модели военных самолетов. Об этом на брифинге в медиацентре «Украина» заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребитель Mirage 2000

Фото: Tyrone Siu / Reuters Истребитель Mirage 2000

Фото: Tyrone Siu / Reuters

«Для нас важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000. Мы уже про это говорили много раз»,— сказал господин Игнат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ВСУ не заинтересованы и в американских штурмовиках А-10. «Не можем мы сейчас себе позволить брать что угодно из авиационного парка. Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей»,— сообщил Юрий Игнат.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель разработанный в 1970-х годах. На вооружении с 1984 года. Был основным боевым самолет ВВС Франции, но с 2006 года проводится его замена. Сборочная линия Mirage 2000 была остановлена в 2007 году. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Представитель воздушных сил также опроверг, что украинские летчики сейчас проходят обучение во Франции. Ранее издание Intelligence Online (IO) писало о тренировках солдат ВСУ по управлению Mirage 2000 во Франции.

По данным IO, Париж и Киев также были близки к передаче ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. Этот процесс проходил в рамках договоренностей, которых страны достигли в 2022 году.

В начале сентября президенты Франции и Украины провели телефонный разговор, по итогам которого Владимир Зеленский заявил о достижении «важной договоренности» об обучении летчиков ВСУ пилотированию Mirage 2000.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Миражи" и реальность».

Петр Бузлаев