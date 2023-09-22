Телепульсики

Пилотный релиз одного из самых неожиданных проектов в шахматах в последние годы — Armageddon Championship Series — завершился победой польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуды, обыгравшего в финальном матче американца Уэсли Со. А предварительные коммерческие итоги серии, являющейся попыткой сломать сложившийся стереотип о «нетелегеничности» вида, уже заставили его организаторов анонсировать продолжение серии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники Armageddon Championship Series (справа — победитель турнира Ян-Кшиштоф Дуда) открылись телезрителям до самого сердца

Фото: WORLD CHESS Участники Armageddon Championship Series (справа — победитель турнира Ян-Кшиштоф Дуда) открылись телезрителям до самого сердца

Фото: WORLD CHESS

Armageddon Championship Series пополнил в этом году список крупных коммерческих соревнований, которых в шахматах в нынешнем десятилетии появилось немало. А в очень заметное событие проект превратила прежде всего специфика его формата, придавшая ему черты довольно смелого эксперимента.

Серию офлайн-турниров с общим призовым фондом €420 тыс. запустила компания World Chess. Она долго отвечала за проведение практически всего чемпионского цикла в шахматах, а теперь сконцентрировалась на шахматных инновациях, связанных и с системой состязаний, и с особенностями их показа. В Armageddon Championship Series, состоявшем из четырех отборочных состязаний и Гранд-финала, World Chess применила необычную схему double elimination, которую сейчас используют, например, в футбольном Кубке России — со вторым шансом для проигравшего в play-off. Но основной «фишкой» проекта была все-таки его заточенность именно под телевизионные трансляции наперекор уже фактически укоренившемуся в шахматах стереотипу об их низкой «телегеничности» и лояльности виду исключительно интернет-аудитории. В World Chess называли его «первой попыткой вывести шахматы на глобальный телеэкран», указывая на то, что раньше препятствиями для такого прорыва служили прежде всего непредсказуемость партий в плане их продолжительности, а также «высокий барьер понимания» сложной игры с классическим контролем времени для обычных зрителей.

Устранить барьеры организаторы постарались с помощью двух новаций. Одна заключалась в обеспечении «компактности» каждого раунда play-off из двух партий в блиц при добавлении в случае ничьей «армагеддона» — поединка со сверхжестким контролем времени, в котором черные считаются победителями, даже сделав ничью: такой регламент гарантировал практически фиксированное время микроматча — не более 80 минут. Другая — в необычной демонстрации поединков из берлинской студии со спецэффектами и инфографикой.

Глава World Chess Илья Мерензон сообщил “Ъ”, что окончательные цифры, иллюстрирующие востребованность Armageddon Championship Series, компания узнает примерно через полтора месяца, но предварительные выглядят «достойно» и доказывают, что «приоритетная задача сделанного для телевидения проекта была решена». По словам Ильи Мерензона, прямые трансляции партий серии вели 18 телеканалов, среди которых оказались, скажем, CNBC, BeIN Sports и Fox Australia, а еще около 20 показывали по крайней мере их «существенные части» и хайлайты. Господин Мерензон уверен, что World Chess получила положительный ответ на вопрос, могут ли шахматы очутиться на телевидении, сообщив, что структура уже готовится к следующему релизу проекта в 2024 году с еще более насыщенным набором «неконвенционной графики», «привлекшей огромное внимание».

С этим утверждением довольно трудно спорить. К примеру, на одном из наиболее крупных и популярных шахматных интернет-ресурсов ChessBase в хит превратились данные о частоте пульса игроков, который World Chess замеряла в ходе партий. Выяснилось, что у многих гроссмейстеров в критические моменты она достигала отметок, соответствующих энергозатратным с точки зрения физических усилий видам вроде легкой атлетики, а у двух — румына Рихарда Раппорта и американца Уэсли Со — вплотную приближалась к отметке 180 ударов в минуту.

Со, десятый номер мирового рейтинга в «классике», добрался до решающего матча в Берлине. В нем, однако, американец уступил заработавшему €88 тыс. в качестве призовых другому титулованному гроссмейстеру — победителю Кубка мира 2021 года поляку Яну-Кшиштофу Дуде, который как раз на фоне соперников отличался относительным спокойствием: максимальная частота его пульса составила 144 удара в минуту.

Алексей Доспехов