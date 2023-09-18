Турпоток в морпорту Сочи увеличился в 1,5 раза из-за международных круизов

Благодаря международным рейсам турпоток в морском порту Сочи увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на пресс-секретаря Краснодарской таможни по Сочи Марину Жупанову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

С апреля по сентябрь таможенный контроль прошли более 30 тыс. туристов и 18 тыс. членов экипажа 11-палубного пассажирского лайнера Astoria Grande. За аналогичный период прошлого года их общее количество составляло около 34 тыс. человек.

В летние месяцы по маршруту Сочи — Сухум — Сочи курсировал лайнер «Князь Владимир». Он перевез около 1,7 тыс. туристов и 800 членов экипажа.

С начала года сотрудники Сочинского центрального таможенного поста проверили 77 яхт, совершавших международные перевозки. Всего за восемь месяцев таможенники проверили в порту Сочи около 34 тыс. пассажиров и 20 тыс. членов экипажей, а также 140 судов.

Татьяна Ручкина

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