Власти Екатеринбурга предложили горожанам составить послания для потомков

В Екатеринбурге готовят исторические материалы для новой «капсулы времени», которую заложат 18 ноября — в исторический день рождения города, которому исполнится 300 лет. Как в своем Telegram-канале сообщил мэр Алексей Орлов, в подготовке может принять участие любой житель города.

Анкету можно заполнить на сайте, посвященном 300-летию Екатеринбурга. «Помимо материальных артефактов, мы намерены оставить в капсуле носитель цифровой информации — а это гигабайты»,— поделился господин Орлов. По его словам, в «капсуле времени» могут оказаться мультфильм, созданный в медиастудии, а также композиции местных рок-групп.

Вес новой «капсулы времени» 15-20 кг, высота — 1,4 метра, диаметр — 60 см. Ее заложат в Историческом сквере, она заменит прошлую, которую заложили в 1973 году — в честь 250-летия Свердловска. Планируется, что ее вскроют в 2073 году.

Напомним, в конце августа сотрудники Музея истории Екатеринбурга в присутствии мэра Алексея Орлова открыли «капсулу времени», заложенную в 1973 году. Из нее извлекли книги о городе, его жителях, революционерах Ленине и Свердлове, а также записи песен и кинопленки.

Полина Хабарова

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