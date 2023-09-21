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В Ярославле родители могут сами проверить школьное питание

В Ярославле родители могут прийти в школу и самостоятельно проверить, как питаются их дети. Об этой возможности сообщил мэр Артем Молчанов в ходе прямого эфира ЦУР.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В январе 2023 года произошла смена поставщиков питания в значительной части школ и детских садов города. В социальных сетях на работу новых поставщиков посыпались жалобы. В них говорилось, что детей в школе не накормили в первый учебный день.

Сегодня в ходе прямого эфира в «Центре управления регионом» мэр Ярославля Артем Молчанов вспомнил эту тему и пояснил, что тогда все дети были обеспечены школьным питанием с 11 января и проблем не было. Кроме того, еще тогда волновавшимся родителям предложили непосредственно прийти в школу и проверить питание.

«Мы в прошлом году, когда были эти волнения, посоветовали всем родителям прийти и проверить школьное питание. У нас многие родительские комитеты эту работу провели. На сегодняшний день нужно обратиться к директору школы, договориться и прийти попробовать школьное питание. У нас многие школы этим пользуются»,— сказал господин Молчанов.

Мэр Ярославля рассказал, что 1 сентября открылись все школьные столовые. В июле были определены поставщики питания на период с 1 сентября по 30 декабря 2023 года. «Определены поставщики, это две организации, которые работают не первый год, новых участников у нас не появилось»,— пояснил мэр Ярославля.

Алла Чижова

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