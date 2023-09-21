В Петербурге в 20 раз упал спрос на выдачу разрешений для работы в такси

С начала сентября 2023 года в Санкт-Петербурге выдали в 21 раз меньше разрешений на такси, чем за тот же период в августе. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

Как следует из данных ФГИС «Такси», с 1 по 19 сентября текущего года в городе получили право работать в такси 193 машины. Согласно реестру комитета по транспорту, за тот же период в августе было выдано почти 4,3 тыс. лицензий, а за весь август — почти 12 тыс. документов.

За первое полугодие 2023 года число действующих разрешений на перевозку пассажиров легковым такси в Петербурге составило более 34 тыс. разрешений. Еще около 7800 заявлений в августе находились в работе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге выросли цены на услуги таксистов.

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