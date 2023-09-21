Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о советских машинах скорой помощи, представленных в рамках экспозиции «Медицина — двигатель истории. Четыре века на службе государству».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Музея Гаража особого назначения Фото: Пресс-служба Музея Гаража особого назначения

22 сентября в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открывается выставка «Медицина — двигатель истории. Четыре века на службе государству». К названию вроде можно было бы придраться. Если рассматривать государство не как самоцель, а как инструмент служения его гражданам, то не медицина должна служить государству, а наоборот: обеспечивать поступательное развитие врачебных наук, следить, чтобы строились больницы и хватало карет скорой помощи.

Но если пройтись по выставке, то станет понятно, что все это, конечно, утопия. На протяжении четырех веков — экспозиция начинается с создания аптекарских приказов времен Ивана Грозного — медицина развивалась по вертикали — сверху вниз. Зачастую новейшие препараты и технологии, медицинское оборудование, впервые примененные для лечения высших руководителей, позже находили широкое применение в народном здравоохранении.

Это же касается и автомобилей. Многие конструктивные изобретения сначала появлялись на медицинских машинах, которые изначально обслуживали первых лиц государства. На выставке можно увидеть первую советскую легковую машину скорой медицинской помощи, которая выпускалась на базе модели ГАЗ М-20 «Победа»; скорую на платформе микроавтобуса РАФ-977 «Латвия», впервые представленного в 1958 году.

Ну и, конечно же, знаменитого «Черного доктора» — это универсал на базе правительственного лимузина ЗИЛ-114А. Когда-то по заказу 4-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР построили всего два экземпляра, то есть это настоящий уникум. Впрочем, машины обслуживали исключительно членов Политбюро ЦК КПСС, которых в брежневские времена было два десятка человек. И пара автомобилей как-то справлялась с таким количеством пациентов.

Выставка «Медицина — двигатель истории. Четыре века на службе государству» будет открыта в 53-м павильоне ВДНХ всего месяц, до 22 октября. Так что спешите увидеть — это действительно любопытно.