В Самарской области приостановят теле- и радиовещание

Перерывы в теле-радиотрансляции ожидаются в Самарской области с 25 по 29 сентября текущего года. В указанные дни они возможны с 10:30 до 17:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное правительство.

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Приостановка теле- и радиовещания в Самарской области будет связана с проведением технических работ на 180-метровой телебашне в Самаре. Она находится на ул. Советской Армии, 205, Телецентр.

Работы предусматривают остановки технических средств на телебашне. Речь идет об оборудовании, которое используется для трансляции 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения и радиоканалов «Юмор ФМ», «Comedy радио», «Радио Энергия ФМ», «Авторадио», «Радио Ваня», «Ретро ФМ» и «Дети ФМ».

Ранее в Самарской области был завершен основной этап перехода на цифровое эфирное телевидение. Волонтеры, помогавшие жителям региона с переходом на цифровое ТВ, ушли на каникулы.

Георгий Портнов