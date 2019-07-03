Основной этап перехода на цифровое эфирное телевидение в Самарской области завершен

Переход на цифровой формат телевещания в Самарской области признан завершенным. В настоящее время волонтеры, помогающие жителям региона с переходом на цифровое ТВ, уходят на каникулы. Об этом сообщает региональное правительство.

«Для помощи населению в вопросах подключения и настройки “цифры” была организована региональная “горячая линия”, на которую в общей сложности была принята 31 тыс. звонков, из них 8784 – заявки на помощь волонтеров»,– говорится в сообщении.

Волонтеры отработали 95% заявок, включая те, что были связаны с многократным выездом на место. В общей сложности в Самарской области было продано около 27 тыс. приставок для подключения цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ), из них в отделениях Почты России – почти 11 тыс.

Кроме того, до ноября текущего года продолжается выплата компенсаций социально незащищенным категориям населения на покупку телеприставок. Отключение аналогового сигнала телевидения и переход на цифровое эфирное вещание произошли в Самарской области 3 июля.

Георгий Портнов