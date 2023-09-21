Средне-Невский судостроительный завод увеличит мощность на 30% к 2026 году

Средне-Невский судостроительный завод (входит в ОСК) намерен увеличить производственную мощность на 30% к 2026 году. Об этом в ходе проходящей в Санкт-Петербурге международной выставки «Нева-2023» заявил генеральный директор АО «СНСЗ» Владимир Середохо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В цехах Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге. Создание корпусных конструкций из композитных материалов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В цехах Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге. Создание корпусных конструкций из композитных материалов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«У нас есть инвестиционная программа на ближайшие три года — к 2026 году мы увеличим нашу производительную мощность минимум на 30%»,— цитирует господина Середохо ТАСС.

Топ-менеджер предприятия также отметил, что необходимые объемы инвестиций завод получит примерно через год — частично от государства. «Для полноценного планового развития предприятия нужно вложить порядка 3 млрд рублей»,— добавил гендиретор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в июне на Средне-Невском судостроительном заводе прошла церемония закладки второй пары пассажирских катамаранов проекта «Котлин» для «Острова фортов» в Кронштадте.

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