На Средне-Невском судостроительном заводе заложили новые суда для «Острова фортов»

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) прошла церемония закладки второй пары пассажирских катамаранов проекта «Котлин», сообщила пресс-служба ОСК в среду, 14 июня. Третье и четвертое суда серии, предназначенные для работы на турмаршрутах к кластеру «Остров фортов» в Кронштадте, должны быть готовы к навигационному сезону 2024 года.

«Первый катамаран "Котлин" мы уже приняли и в ближайшее время передадим в лизинг судоходной компании "Нева Тревел". Рассчитываем в июне получить от завода второй»,— сказал генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих на церемонии закладки судов.

Параллельно на верфи также заложили первую пару экскурсионно-прогулочных судов проекта «Соммерс» вместимостью до 200 пассажиров — «Бастион» и «Равелин». Они строятся в исполнение подписанного на ПМЭФ-2022 контракта между проектом «Остров фортов», ООО «Нева Тревел» и Минпромторгом России. Суда будут вводиться попарно в 2024 и 2025 годах.

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