Жители Краснодара пожаловались на мусор и вырубку деревьев в сквере Изумрудном

Жители Краснодара пожаловались на вырубку деревьев и мусор в строящемся сквере Изумрудном, сообщают «Юга.Ру».

«На месте, где должен быть газон или уже есть его часть, стоят мешки с углем: люди приходят жарить шашлык. Остается много мусора»,— сообщает издание.

По его данным, подрядчику был выдан порубочный билет на 24 дерева. В мэрии Краснодара отметили, что готовность объекта в Молодежном микрорайоне составляет 85%. В настоящее время идут работы по озеленению территории.

Исполнитель завершил работы по обустройству детских площадок, велодорожек, спортивной зоны, территории для выгула собак, установке тренажеров, систем полива и уличного освещения.

Ранее стало известно, что подрядчик обустройства сквера получил разрешение на вырубку 1,3 тыс. деревьев. В администрации города меры объяснили необходимостью санитарной вырубки аварийных растений.

Анастасия Донскова

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