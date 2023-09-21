Компания из Петербурга поставит в Псков приборы учета за 114 млн рублей

АО «Псковэнергосбыт» по итогам конкурса определило подрядчика для поставки предприятию приборов учета электроэнергии. Контракт на сумму 114 млн рублей будет подписан с петербургской компанией АО «Цифросеть», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит поставить заказчику приборы учета электрической энергии SM409, коммуникационные шлюзы, приборы учета электрической энергии и базовые станции. При этом количество необходимых для поставки устройств в техническом задании не уточняется. Кроме этого, поставщику потребуется удаленно сопровождать персонал в случае проблем по интеграции оборудования.

АО «Цифросеть» зарегистрировано в 2019 году в Петербурге. Согласно базе СПАРК, за прошлый год компания отчиталась о выручке в размере 5,3 млн рублей при чистой прибыли более 50 тыс. руб. В портфеле госзаказа у нее пока нет ни одного заключенного госконтракта.

Ранее «Ъ-СПб» писал о закупке АО «Петербургская сбытовая компания» интеллектуальных приборов учета электроэнергии на сумму почти 200 млн рублей.

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