Орловская область стала четвертой в РФ по приросту заводов-загрязнителей атмосферы

По итогам 2022 года Орловская область заняла четвертое место в стране по темпу роста предприятий, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В 2022 году количество предприятий-загрязнителей в регионе выросло на 50,5%: с 780 до 1 174. При этом объем выбросов снизился на 9,7%: с 27,2 тыс. до 24,5 тыс. т в год. Первое место в России по темпам роста таких объектов заняла Новгородская область (+69,2%), второе — Самарская (+52,7%), третье — Северная Осетия (+50,9%).

Исследование основано на статистике Росприроднадзора о деятельности предприятий, выбрасывающих в атмосферу свыше 10 т загрязняющих веществ в год. В составе промышленных выбросов также учитываются загрязняющие вещества, поступившие в атмосферу из-за аварий на трубопроводах.

В целом по Черноземью количество предприятий-загрязнителей выросло на 18,4%: с 8 508 до 10 073.

В Белгородской области число таких компаний также увеличилось на 18,4%: с 1 741 до 2 062. Объем выбросов также поднялся — с 156,3 тыс. до 158,4 тыс. т в год (на 1,3%). В Воронежской области количество загрязняющих атмосферу заводов выросло с 2 435 до 2 862 — на 17,5%. Объем выбросов подскочил на 3%: со 111,2 тыс. до 114,5 тыс. т в год.

В Липецкой области в 2022 году выявлено на 15,6% больше предприятий-загрязнителей, чем в 2021-м. Их количество увеличилось с 990 до 1 144 объектов. Объем выбросов при этом снизился на 6,8%: с 321,7 тыс. до 299,8 тыс. т в год. В Курской области количество таких компаний выросло на 12%: с 1 219 до 1 365. Объем выбросов сократился на 9,4%: с 56,4 тыс. до 51,1 тыс. т в год.

Наименьший прирост зафиксирован в Тамбовской области — 9,2%. В 2021 году в регионе было выявлено 1 343 завода, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу, в 2022-м — 1 466. Объем выбросов, как и в Курской, Липецкой и Орловской областях, упал — на 9,9%: с 68,4 тыс. до 61,6 тыс. т в год.

В целом по стране количество выбросов в 2022 году составило 17,2 млн т, что на 0,2% меньше, чем годом ранее (17,21 млн т). При этом количество предприятий-загрязнителей выросло на 19,2%: с 131,2 тыс. до 156,4 тыс. объектов.

По мнению президента FinExpertiza Елены Трубниковой, это стало возможно по нескольким причинам. Во-первых, благодаря строительству новых и модернизации действующих очистных установок, совершенствованию технологических процессов. По данным госпожи Трубниковой, в прошлом году российские компании направили на «экологизацию» производства около 800 млрд руб., что в 3,7 раза больше, чем в 2021 году (183 млрд руб.). Во-вторых, увеличение количества предприятий-загрязнителей «отчасти может быть связано не только с расширением производства, но и с усилением экологического надзора и выводом из тени источников загрязнений, которые ранее не отражались в отчетности».

О росте и падении числа заводов-загрязнителей в 2021 году читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Заводы приоткрыли трубы».

Алина Морозова

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