В Липецкой области зарегистрировано меньше выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Липецкой области в прошлом году составили 299,758 тыс. т, что на 21,9 тыс. т меньше, чем за 2021 год. По городу Липецку – 261,810 тыс. т, что меньше на 9,7 тыс. т. Максимальное уменьшение наблюдается по приоритетным веществам – оксиду азота и оксиду углерода. Такую информацию приводит пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как считают власти, снижение выбросов стало следствием выполнения мероприятий комплексного плана, включающего мероприятия по совершенствованию технологических процессов на крупнейших предприятиях Липецка – ПАО «НЛМК», ПАО «КВАДРА», АО «Липецкцемент» и ряде других, пояснили в администрации. Мероприятия по снижению эмиссии, замена оборудования на более эффективное и экологичное, оптимизация режимов работы позволили достичь максимального снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Липецка.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Липецкой области в текущем году планируется запустить еще 46 единиц экологичного общественного транспорта, продолжить модернизацию промышленных производств. Ожидается, что к 2026 году снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должно составить 20% от базового уровня 2017 года. «В Липецкой области ведется планомерная работа по улучшению экологической ситуации. У нас созданы хорошие стартовые площадки, накоплен большой опыт. Регион готов стать надежным партнером в реализации различных пилотных проектов экологической направленности»,– прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.

Владимир Зоркий