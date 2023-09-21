Ленобласть отчиталась о готовности к отопительному сезону на 99%

Председатель комитет по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов заявил, что общая готовность поселений региона к старту отопительного сезона составляет 99%. На всех предприятиях сформированы и обучены аварийные бригады, созданы необходимые запасы топлива, отчитался чиновник, которого цитирует пресс-служба областной администрации.

По словам господина Морозова, на ежедневном контроле руководителя пока остаются Шлиссельбург, Сосново, Колтуши, Сертолово и Ивангород. Эти поселения отстают с завершением ремонтов на резервных трубопроводах и подготовкой материально-технической базы к зиме. Однако и там отопительный сезон пообещали начать в срок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге вопрос о начале отопительного периода будет решаться в конце сентября. Как заявил глава городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов, в отличие от осени прошлого года, сентябрь нынешнего выдался теплым, поэтому решение о периодическом протапливании будет принято не раньше последних чисел месяца.

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