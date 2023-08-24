В Самарской области столкнулись трактор и асфальтоукладчик, есть пострадавший

ДТП с участием трактора и асфальтоукладчика произошло в Самарской области в среду днем. Происшествие случилось в 15:44 (MSK+1) в Кошкинском районе на автодороге «Сергиевск-Кошки-Островка-Новое Фейзулово-Мамыково-гр. РТ». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

По информации полиции, водитель в возрасте 31 год ехал на тракторе ХТЗ по ремонтируемому участку дороги в сторону села Кошки. На 22 км указанной трассы во время объезда асфальтоукладчика Vogele Super, за рулем которого находился водитель 62 лет, столкнулся с его дополнительным навесным оборудованием – ультразвуковой лыжей.

От удара дорожный рабочий в возрасте 41 года, который находился в это время за пультом на плите задней части асфальтоукладчика, отлетел под заднее колесо трактора. В результате аварии он получил травмы и был госпитализирован.

Ранее на этой неделе футболист «Крыльев Советов» попал в ДТП. Это произошло на ул. Ново-Садовой возле областного ГУ МВД.

Георгий Портнов