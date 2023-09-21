В Самаре иностранец осужден за взятку таможеннику

Суд в Самаре приговорил иностранного гражданина к трем годам колонии строгого режима за дачу взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Решение в законную силу не вступило. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что преступление было совершено в кабинете здания Самарской таможни 18 мая текущего года. Подсудимый передал таможеннику 450 тыс. руб. за прекращение административных дел по ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ.

Они были возбуждены после того, как Самарская таможня задержала семь иномарок, которые были ввезены на территорию РФ без уплаты соответствующих платежей. За незаконное вознаграждение иностранец рассчитывал получить авто обратно.

Однако таможенник отказался от взятки и сообщил о случившемся в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Накануне было утверждено обвинительное заключение по нему.

Георгий Портнов