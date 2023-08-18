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В Самаре утверждено обвинительное заключение по делу о даче взятки таможеннику за провоз иномарок

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки сотруднику таможни (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает прокуратура Кировского района Самары.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии следствия, Самарской таможней задержано 7 автомобилей марки "Тойота", "Лексус" и "Хонда", по факту их незаконного нахождения на территории Евразийского экономического союза возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ»,— говорится в сообщении.

В мае этого года собственник иномарок передал таможеннику 450 тыс. руб., чтобы избежать административной ответственности и добиться возврата машин. Владелец груза положил деньги в папку об административном производстве на столе сотрудника таможни и подвинул ее к должностному лицу. От незаконного вознаграждения сотрудник отказался, взяткодателя задержала полиция.

Сабрина Самедова

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