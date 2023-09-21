В Белгородской области несколько сел остались без света из-за обстрелов ВСУ

В результате обстрелов ВСУ села Вязовое и Репяховка Краснояружского района и «ряд сел Максимовской и Бершаковской территорий» в Шебекинском городском округе Белгородской области частично остались без света. Об этом сообщили губернатор Вячеслав Гладков и глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов в своих Telegram-каналах.

В Краснояружском районе противник атаковал село Вязовое. Помимо линии электроснабжения поврежден газопровод. Также из-за прямого попадания снаряда частично разрушены окна, фасад и крыша частного дома.

В Шебекинском горокруге ВСУ ударили по селу Максимовка, где накануне погиб один человек и двое пострадали. Помимо линии электропередачи, повреждены два частных дома и хозпостройка.

Пострадавших при обоих обстрелах, предварительно, нет.

Накануне противник атаковал Белгородскую область 112 снарядами и двумя беспилотниками.

Алина Морозова

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