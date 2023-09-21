В Самаре придумали способ создания экотопливного «меню» для авиации

Программный комплекс для расчета влияния авиационных топлив на характеристики авиадвигателей будет создан в Самаре. Разработку готовят ученее национального университета им. Королева – вуза-участника национального проекта «Наука и университеты». Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

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«Разработка сможет заранее определять и прогнозировать, как изменятся продолжительность, дальность и себестоимость полета, если самолет с определенной компоновкой двигателей заправить не традиционным авиационным керосином, а тем или иным экологически чистым топливом»,— говорится в сообщении.

В 2027 году Международная организация гражданской авиации (ИКАО) планирует ввести по программе CORSIA ряд обязательных мер для стимулирования использования углеродно-нейтральных топлив. Авиаперевозчики должны будут платить специальные компенсации за перелеты без использования экологически чистых топлив.

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Георгий Портнов