Сбер: Жители Кубани покупают авто в среднем за 1,26 млн рублей

Эксперты СберАвто и СберСтрахование проанализировали собственные данные об онлайн-сделках по покупке и страхованию автомобилей в июне—августе 2023 года.

Фото: Екатерина Румянцева Пресс-служба Сочинского госуниверситета

По их данным, жители Краснодарского края предпочитали автомобили марок Lada (10%), KIA (10%) и Mercedes-Benz (9%), а топ полисов КАСКО пришелся на KIA (15%), Toyota (15%) и Chery (13%).

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка: «Кубань традиционно входит в число регионов-лидеров в стране как по росту благосостояния жителей, так и по динамике потребительского спроса. Конечно, для многих жителей нашего региона автомобиль остается одной из самых желанных и востребованных покупок: в среднем каждый третий наш клиент копит на него. И все чаще даже такие значимые покупки на Кубани совершают с помощью цифровых решений. Отмечу, что, согласно исследованию, в топ-3 приобретаемых моделей авто у краснодарцев — Lada Granta, Opel Astra и KIA Riо, а медианная стоимость покупки равна 1,26 млн руб.».

Фото: Екатерина Румянцева Пресс-служба Сочинского госуниверситета

Чаще всего этим летом автомобили онлайн приобретали в Москве (на жителей столицы пришлось 17% от всех сделок СберАвто), Санкт-Петербурге (7%), Республике Татарстан (5%), Краснодарском крае (5%) и Московской области (5%).

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