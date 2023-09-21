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«Ак барс» банк стал первым участником эксперимента по исламскому банкингу

Контролируемый правительством Татарстана «Ак барс» банк стал первым участником эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу). Кредитное учреждение в соответствующий реестр включил Центробанк РФ, сообщил регулятор.

Напомним, Татарстан с 1 сентября стал одним из четырех российских регионов, где банкам в порядке двухлетнего эксперимента будет разрешено обслуживать своих клиентов по нормам шариата. Эксперимент «поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса», отмечают в ЦБ.

«Ак барс» банк, одна из крупнейших финансовых организаций республики, ранее уже выпускал исламские продукты. В частности, банк совместно с ДУМ Татарстана реализует проект «Банковские карты для мусульман».

С 14 сентября «Ак барс» банк находится под санкциями США.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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