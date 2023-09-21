Цена продающейся под Воронежем нефтебазы выросла до 230 млн рублей

Стоимость продающейся под Воронежем нефтебазы выросла на 30 млн руб. — до 230 млн руб. Это следует из объявления о реализации объекта. По словам продавца, вложения окупятся в течение семи лет.

Предприятие расположено в пригородном Рамонском районе у развязки на аэропорт рядом с выездом на трассу М-4 «Дон» в сторону Москвы. В объявлении говорится, что нефтебаза включает 24 емкости для топлива и масел общей вместимостью почти 10 тыс. кубометров. На ее территории одновременно могут находиться 20 железнодорожных вагонов. Вместе с недвижимостью и оборудованием продаются два земельных участка общей площадью более 43 тыс. кв. м.

Собственник нефтебазы не раскрывается. Его представитель ранее сообщал «Ъ-Черноземье», что продаваться будет «целиком юридическое лицо», но его название «сообщат только покупателю после подписания договора о неразглашении». Продажу актива объясняют необходимостью вложить «средства в другие направления бизнеса».

По данным собеседников «Ъ-Черноземье» на профильным рынке региона, собственником нефтебазы может быть АО «Топливно-заправочная компания "Интерджет-Воронеж"». По информации источников, предприятие ориентировалось преимущественно на снабжение воронежского аэропорта. Он уже более 1,5 лет закрыт для полетов из-за спецоперации. «Интерджет» еще весной 2022-го получил от банка исковое заявление о банкротстве.

Почему в Белгородской и Воронежской областях выставили на продажу нефтебазы — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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