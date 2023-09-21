Бербок назвала конфликт с Россией сигналом для других стран

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Welt заявила, что военный конфликт Украины с Россией — это сигнал другим странам и другим режимам. По ее словам, этот конфликт должен служить напоминанием о том, что Устав ООН все еще действует.

«Эта война с Россией также направлена на то, чтобы послать сигнал другим странам, другим режимам в мире»,— сказала госпожа Бербок. «Это сигнал о том, что Устав ООН еще соблюдается»,— добавила она.

15 сентября Анналена Бербок в интервью Fox News в ответ на вопрос о том, чем должен закончиться украинский конфликт, заявила, что «Украина должна победить в этой войне». По ее словам, поражение Украины станет «сигналом для таких диктаторов этого мира, как Си Цзиньпин».

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».