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В Челябинске прошла конференция «Трансформация сферы ЖКХ»

Мероприятие прошло при поддержке правительства Челябинской области.

Фото: Олег Каргаполов

Фото: Олег Каргаполов

На открытии выступил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, подчеркнув, что трансформация ЖКХ напрямую связана с её масштабной цифровизацией: базы данных (сбор, обработка, накопление и хранение информации), оперативный расчет ежемесячных платежей на основе реальных объёмов потребления жилищно-коммунальных услуг.

Создание нового образа жилищно-коммунальной сферы как эффективной, открытой и прозрачной системы – это главная задача руководителей предприятий ЖКХ, реализуемая совместно с органами власти.

Для совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг создаются центры по расчету начислений и сбору платежей, которые оказывают широкий сервис:

  • ведение информационных баз данных, необходимых для выставления счетов на оплату;
  • обработка показаний приборов учета;
  • начисления по тарифам и показаниям счетчиков с учетом перерасчетов;
  • печать и доставка единых платежных документов;
  • взаимодействие с внешними платежными системами;
  • мониторинг и распределение поступивших платежей по поставщикам услуг;
  • подготовка отчетов по начислениям и сборам;
  • претензионная работа с потребителями.

Цифровизация ЖКХ — это еще один большой блок работы, который необходимо реализовывать и грамотно организовывать на предприятиях Челябинской области.

В зале присутствовали более 200 представителей жилищно-коммунального комплекса и гостей со всей области, а также других регионов страны.

Передовым опытом и проблемами поделились спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени, именно здесь уже давно работают единые информационно-расчетные центры, благодаря которым произошла реальная трансформация сферы ЖКХ: жители получили единое окно для решения многих коммунальных вопросов и одну квитанцию вместо десятка платежек от разных поставщиков услуг.

Анализ опыта создания и работы расчетных центров ЖКУ в разных регионах позволяет отметить некоторые положительные тенденции. В частности, повышение платежной дисциплины, снижение дебиторской задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями.

ООО «Уралэнергосбыт»

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