Женская волейбольная команда «Атом-Курск» вылетела из Кубка России

Волейбольный клуб «Атом-Курск» выбыл из борьбы за победу в Кубке России 2023/2024 среди женщин, следует из турнирной таблицы. Курянки уступили в трех из пяти матчей 1/16 финала. «Атом-Курск» дважды проиграл красноярскому «Енисею» (3:1; 3:1) и один раз московскому клубу «Заречье-Одинцово». Удалось курянкам обойти «Динамо-Анапа» (3:2) и «Тюмень» (3:1).

В Кубке России участвовала еще одна команда из Черноземья — «Липецк». До 1/16 финала она не дошла, заняв третье место в своей группе. Липчанки уступили «Минчанке» (3:0) и «Мурому» (3:1), а обыграли только московский клуб «МВА» (3:1).

У «Атом-Курск» впереди матчи Суперлиги. В первом туре курянки сразятся с москвичками из «Динамо» — матч запланирован на 1 октября. Другие команды из Черноземья на чемпионате не будут представлены.

Этим летом на фоне выхода в Суперлигу клуб сменил название с «ЮЗГУ-Атом» на «Атом-Курск». Губернатор Роман Старовойт сказал, что у команды также могут появиться новый домашний зал и другие спонсоры.

Как «ЮЗГУ-Атом» пробился в Суперлигу — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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