Жители Петербурга чаще всего страхуют здоровье и автогражданскую ответственность

По итогам первого полугодия 2023 года жители Санкт-Петербурга приобрели почти 3,5 млн страховых полисов. Более четверти из них пришлось на страхование от несчастных случаев и болезней. На втором месте по количеству оформленных полисов оказалось ОСАГО (23,9%). Такие данные приводят аналитики Северо-Западного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как поясняют аналитики, позитивное влияние на рынок страхования жизни и здоровья заемщиков оказал рост объемов розничного кредитования.

Что касается автострахования, что за январь — июнь 2023 года петербургские автовладельцы оформили 837,5 тыс. полисов ОСАГО — на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом квартале 2023-го сокращение этого количества было более значительным и составило 7,4%.

В целом за первое полугодие текущего года по всем видам страхования сборы страховщиков в Петербурге составили 82,4 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным аналитиков, за восемь месяцев текущего года петербуржцы оформили около 8 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 10,7 млрд руб.

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