DOGMA приступила к монолитным работам в ЖК EVO

Федеральный девелопер DOGMA подводит промежуточные итоги строительства ЖК EVO, который возводится в Реутове

На сегодняшний день завершена разработка котлованов для первых двух корпусов, монолитные работы на уровне 2-го этажа, установлены вертикальные конструкции 3-го этажа.

Проект EVO рассчитан на 3 этапа строительства. Продажи начались с корпусов первой очереди – это 5 домов комфорт-класса с 6 гектарами благоустройств. Проект включает в себя собственную кленовую аллею и зеленые дворы с локациями для спокойного отдыха и работы, спортивные площадки, велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы.

На текущий момент завершены все подготовительные работы, строительство котлованов для 1 и 2 корпусов и установка фундаментных плит. Кроме того, полностью изготовлены монолитные конструкции вторых этаже обоих домов. В настоящее время устанавливаются вертикальные конструкции третьих этажей, во втором корпусе проводятся работы по бетонированию перекрытия над 3-им этажом.

Развитие территории EVO будет идти в разных направлениях: архитектурном, инфраструктурном, ландшафтном, организации бизнеса и социальной среды. Преимущество района – высокая транспортная доступность: в 7 минутах ходьбы находится станция МЦД-4, для автомобилистов есть удобный выезд на МКАД и Шоссе Энтузиастов. Удачное расположение проекта позволит быстро добраться до важных объектов инфраструктуры города и центра столицы.

На выбор представлены 25 вариантов планировок: от студий до квартир с собственной террасой, гардеробными и кухнями-гостиными. На первых этажах спроектированы коммерческие помещения для открытия своего дела или получения широкого спектра услуг – продуктовые магазины, салоны красоты, центры развития. В лобби предусмотрены мягкая зона для отдыха жителей и встречи гостей, колясочные и лапомойки.

Рядом с корпусами первой очереди появятся современный детский сад на 180 мест и школа на 750 мест. Первая очередь строительства также включает в себя подземный паркинг на 228 мест и наземные места на 1056 машин. Предусмотрена многоуровневая парковка на 450 мест.

DOGMA – федеральная строительная компания, занимающаяся возведением современной жилой, социальной и коммерческой недвижимости на территории ЮФО и ЦФО. За 12 лет успешной работы компания построила более 1,2 млн кв. м. жилья. Еще 1,8 млн кв. м - на стадии возведения. С января 2023 года DOGMA входит в пятерку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 12 проектов в Краснодаре и Новороссийске, еще 5 масштабных объектов, расположенных в Краснодарском крае и Московской области, находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Застройщик ООО СЗ «СНС», застройщик входит в ГК DOGMA. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф https://1dogma