Верховный суд Удмуртии оставил прокурора Октябрьского района под домашним арестом

Верховный суд Удмуртии не изменил меру пресечения прокурору Октябрьского района Николаю Пушина, которого обвиняют в пособничестве экс-мэру города Олегу Бекмеметьеву при незаконной передаче земельного участка строительной компании (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона, под домашним арестом Николай Пушин пробудет до 29 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

По данным суда, сторона защиты сочла назначенную меру «чрезмерно суровой». В апелляции адвокат просила отменить постановление суда первой инстанции и избрать более мягкую меру пресечения. Однако Верховный суд Удмуртии постановление оставил без изменения. При вынесении такого решение учитывались мнения участников процесса, а также данные о личности обвиняемого и тяжесть инкриминируемого преступления.

Напомним, прокурора Октябрьского района 30 августа задержали по обвинению в пособничестве в злоупотреблении должными полномочиями (ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что, действуя в интересах главы Ижевска, с мая по август 2021 года он содействовал незаконной передаче без проведения торгов земельного участка, принадлежащего муниципалитету. Участок площадью 1 927 кв.м был предоставлен ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"». Напомним, 26 июля Индустриальный районный суд Ижевска отправил под домашний арест бывшего главу города Олега Бекмеметьева.

Подробнее об этом читайте в материале «В дело бывшего мэра добавили фигуранта».