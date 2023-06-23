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Силовики уничтожили условных террористов, атаковавших Тольяттинский госуниверситет

Тактико-специальное учение прошло на территории Тольятти и Ставропольского района Самарской области в минувшие среду и четверг. В нем участвовали сотрудники УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСИН, СУ СК, Управления Росгвардии, ЦССИ ФСО России,

Фото: УФСБ РФ по Самарской области

Минздрава, департамента информполитики региона, а также администрации Тольятти. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Силовики отработали отражение угроз со стороны террористических групп иностранных государств. Для этого начальник УФСБ России по Самарской области ввел условный режим контртеррористической операции.

В рамках него участники учений проверили навыки обезвреживания преступников, напавших на здание Тольяттинского государственного университета. Задачи были успешно выполнены.

Ранее аналогичные учения прошли в селе Красный Яр. Силовики отработали комплекс мероприятий по освобождению заложников и обезвреживанию лиц во время вооруженного нападения на здание местной школы.

Георгий Портнов

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