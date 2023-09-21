УЗГА учредил дочернюю компанию по лизингу

АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) учредило дочернюю компанию ООО «Енисей Аэро Групп», которая будет заниматься лизингом, сообщает «Интерфакс. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, новая компания зарегистрирована 19 сентября в Москве. ООО на 100% владеет уральский завод.

Основным видом деятельности «Енисей Аэро Групп» является деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу). Генеральным директором компании стал Олег Богомолов. Ему также принадлежит московское ООО «Юнайтед Авиэйшн Рус», занимающееся оптовой торговлей транспортными средствами.

УЗГА занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов. Участвует в создании легкого многоцелевого самолета «Байкал» и турбовинтового регионального самолета «Ладога», которые должны заменить самолеты местных воздушных линий Ан-2 и региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26. УЗГА является основным резидентом ОЭЗ «Титановая долина» на площадке Уктус.

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