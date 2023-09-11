УЗГА поставит для дальневосточной авиакомпании 95 самолетов «Байкал»

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) заключил соглашение на производство 95 легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал». Предприятие поставит самолеты Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которое передаст их в аренду дальневосточной авиакомпании «Аврора». Об этом сообщили в пресс-службе УЗГА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поставка ЛМС-901 «Байкал» должна осуществиться в период с 2026 по 2030 годы. До конца этого года должны быть согласованы все условия сделки, такие как комплектация и состав оборудования воздушных судов, цена, сроки поставки, гарантийные обязательства и условия сервисного обслуживания, и подпишут договор на поставку самолётов.

Гендиректор УЗГА Сергей Федоров отметил, что данный заказ позволит на годы вперед загрузить создаваемое предприятие в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, о создании подразделения УЗГА на площадке территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» стало известно осенью прошлого года. Запустить производство там планируется в 2024 году.

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