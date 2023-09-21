ТВЭЛ продолжит развитие литиевого производства на НЗХК

Расширение литиевого направления Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, входит в структуру топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом») продолжится, сообщил в четверг директор бизнес-направления «Специальная химия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин.

«Те планы, которые у нас были, они сохраняются, действительно, мы сейчас продолжаем работу для того, чтобы создать новое современное производство металлического лития и солей лития на базе тех компетенций, которые есть на НЗХК. Те объемы, которые были заявлены, сохранены», - прокомментировал он (цитат по «Интерфакс»).

По словам Михаила Метелкина, получено инвестиционное решение ГК «Росатом», начаты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке такого производства. Предприятие, по его данным, столкнулось с изменением структуры спроса на продукцию, изменились объемы поставок.

В апреле этого года «Ъ-Сибирь» писал, что загрузка литиевого направления НЗХК находится на минимальном уровне. Как отмечало руководство предприятия, на тот момент на предприятии работал один из девяти электролизеров.

Директор Департамента металлургии Минпромторга РФ Владислав Васильев также ранее комментировал, что к 2026 году в России планируется запустить первый проект по производству литиевого сырья. Ожидается, что он выйдет на полную мощность в течение трех лет. По словам господина Васильева, это не только обеспечит импортонезависимость, но и даст дополнительные объемы сырья для внутренней переработки.

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Лолита Белова