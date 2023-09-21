Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия» представит Алена Харланова

На конкурсе «Мисс Россия» Екатеринбург будет представлять Алена Харланова. Видео с ней и другими участницами опубликовали в телеграм-канале конкурса. «Я искренняя, простая и открытая»,— описала себя девушка тремя словами. В соцсетях она сообщила, что на конкурс было подано 85 тыс. заявок, и для нее большая честь быть среди лучших девушек. Отбор прошли всего 50 участниц.

На видео краткое интервью также дала представительница Тюмени Александра Сташкевич, назвав себя боевой, настойчивой и ласковой.

Напомним, в августе прошел конкурс «Мисс Екатеринбург-2023». Победительницей стала 21-летняя Александра Кузнецова. Мисс зрительских симпатий в этом году стала Ксения Брагина. Титул второй вице-мисс получила Ева Кирнос, а первой вице-мисс стала Екатерина Трубникова.

Конкурс «Мисс Россия» - крупнейший в стране в сфере красоты. В этом году больше всего заявок на участие отправили девушки из Краснодара и Сибири. В качестве приза победительница получит не только звание самой красивой в России, но и корону, усыпанную бриллиантами, один миллион рублей и возможность поехать на международные конкурсы.

Ева Коршунова

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