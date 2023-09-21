«На Кавказе возникает новый центр силы»

Есть шанс заключить мир. Об этом завил Ильхам Алиев в своем выступлении по результатам завершения антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. По словам президента Азербайджана, такая возможность появилась в том числе и благодаря конструктивной позиции Еревана. Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле приветствовали прекращение боевых действий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что мирный договор будет подписан уже в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

30-летняя война завершилась за два дня. Или все-таки нет? По логике вещей, сказать «да» можно будет лишь после того, как стороны подпишут мирный договор. Пока этого нет — противостояние продолжается. Администрация президента Ильхама Алиева утверждает, что указанный выше документ согласован на 70%.

При этом официально войны никакой нет. Есть антитеррористическая операция Азербайджана на своей территории, которая, согласно заявлению главы государства, успешно завершена. В принципе неважно как все это называется. По факту Нагорный Карабах — в составе Азербайджана.

Что же дальше? Алиев похвалил руководство Армении за политическую компетентность — то есть не пошли на обострение, не вмешались. Это можно назвать проявлением превосходства, снисхождением победителя к проигравшему. Никол Пашинян тем временем поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Стороны обсудили перспективы урегулирования в Нагорном Карабахе и армяно-российские отношения. Президент РФ приветствовал заключенные договоренности о прекращении боевых действий.

В переводе на простой русский язык это означает, что Армения остается союзником России, по крайней мере, сейчас она не выходит из ОДКБ и других интеграционных структур. Взамен получает необходимую политическую и, возможно, финансовую поддержку из Москвы.

Никол Пашинян сохраняет пост премьер-министра. Да, конечно, это не вопрос Кремля. Однако проблема в том, что смена правительства в данный момент абсолютно невыгодна Российской Федерации в первую очередь потому, что Пашинян при всех его недостатках по-своему предсказуем — он признал Нагорный Карабах в составе Азербайджана и, скорее всего, подпишет-таки мирный договор. И все, на этом вопрос закрыт. Одной головной болью меньше.

Что будет дальше в принципе неважно. РФ считает, что Армения никуда от нее денется. А смена власти — это хаос и риск большого пожара на Южном Кавказе, который непонятно чем может закончиться. При этом нужно признать, что Запад не в состоянии полноценно влиять на ситуацию — не до того ему. Операция Азербайджана прекращена после разговора президента Ильхама Алиева и госсекретаря Энтони Блинкена. И учения с Арменией продолжаются, так что Америка по-своему сохранила лицо.

Что касается влияния России на Южном и другом Кавказе, приходится признать: в регионе возникает новый центр силы — Азербайджан при поддержке Турции. В этой район пойдут инвестиции, в том числе и западные. Армения вполне может принять участие в этом празднике возрождения Кавказа, равно как и Россия.

Вопрос только в том, кто будет устанавливать правила игры и, соответственно, получать основные дивиденды — как политические, так и экономические. Кажется, что ответ следует искать в Баку или в Анкаре. Что касается ОДКБ, организация, так или иначе, останется на какое-то время. А что будет дальше, загадывать нет смысла. Главное, избегать резких шагов.

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