hh.ru: 40% свердловчан недовольны, что их зарплата отличается от зарплаты коллег

В Свердловской области 40% опрошенных считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег, следует из исследования hh.ru. Согласно данным сервиса, чаще всего разницей недовольны юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), а также медики и бухгалтера (по 43%).

Нормально к разнице в зарплатах относятся 33% опрошенных. Остальные 27% заявили, что в их компании на одинаковых позициях единый уровень зарплат, чаще всего это сотрудники сферы туризма и ресторанов (35%).

При этом 41% опрошенных не знают, сколько зарабатывают их коллеги и руководители. Размеры зарплат не принято обсуждать в сферах «Маркетинга, рекламы, PR» и «Информационных технологий» (по 52%). 36% респондентов знают, сколько зарабатывают другие сотрудники компании, 1% в курсе, какая зарплата у их начальства. Остальные 22% сообщили, что в их коллективе сотрудники свободно обсуждают зарплаты друг друга. Чаще всего это происходит в сфере «Финансов и бухгалтерии» (30%), «Управления персоналом» (28%) и «Строительства, недвижимости» (27%).

Напомним, средняя ожидаемая зарплата свердловчан по итогам августа составила 48,7 тыс. руб. Это на 9,4 тыс. руб. меньше, чем средние ожидания соискателей по России в целом, составляющие 58,1 тыс. руб. При этом средняя предлагаемая зарплата составила 52,7 тыс. руб.

Ева Коршунова

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