И.о. главы минздрава Удмуртии Сергей Багин обозначил задачи на новом посту

И.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин на новом посту займется увеличением кадровой укомплектованности учреждений, повышением доступности медицинской помощи и удовлетворенности населения. В числе его задач также снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Об этом он рассказал на совещании, посвященном промежуточным итогам работы отрасли здравоохранения республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, в числе его обязанностей будет достижение федеральных целевых показателей нацпроекта «Здравоохранение». «Ближайшая задача — обеспечить нормальную работу амбулаторного звена в период роста респираторных заболеваний, выполнить план по вакцинации и диспансеризации населения»,— подчеркнул господин Багин.

Напомним, к исполнению обязанностей господин Багин приступает сегодня, 21 сентября. Прежде с февраля 2022 года обязанности министра здравоохранения республики исполняла Наталья Якимова. Пост госпожа Якимова покинула по собственному желанию.