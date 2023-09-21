У Лаврова не запланированы встречи с представителями США на ГА ООН

В графике главы МИД России Сергея Лаврова нет встреч с делегатами США, Великобритании и стран НАТО. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Госпожа Захарова отметила, что на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН у министра иностранных дел запланированы встречи с представителями стран Азии, Латинской Америки и Африки. Помимо этого, «с дружественными странами, международными организациями». Господин Лавров также побеседует с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он обратится с речью к Генассамблее 23 сентября. Одной из главных тем 78-й сессии стал вооруженный конфликт на Украине.

Подробнее о 78-й сессии Генассамблеи — в материале «Высокие отношения».

Александра Горошилова