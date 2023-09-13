Движение по 1-му Зимнему мосту в центре Петербурга закроют до лета 2024 года

На 1-м Зимнем мосту через Зимнюю канавку в районе Миллионной улицы в Санкт-Петербурге начались работы по капитальному ремонту. До их окончания (лета 2024 года) движение транспорта по переправе будет закрыто, сообщили 13 сентября в пресс-службе «Мостотреста».

В рамках капитального ремонта специалисты укрепят мост и участки набережной с помощью 16 винтовых свай. Заменят часть бутовой кладки на бетонный ростверк и также отреставрируют гранитные блоки облицовки, парапета и тротуарных плит.

Кроме того, на мостовом полотне будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части и установлено барьерное ограждение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Малоохтинском и Ново-Московском мостах обновили дорожное покрытие.

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