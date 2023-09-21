Ночью ПВО сбила беспилотники над Белгородской, Курской и Орловской областями

В ночь с 20 на 21 сентября над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей сбиты беспилотные летательные аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Также уничтожены 19 украинских БПЛА над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

В ведомстве отметили, что беспилотники пытались атаковать некие российские объекты. По данным Минобороны на 2:14, над регионами Черноземья были сбиты по одному БПЛА.

В 2:50 губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил об обезвреживании двух беспилотников. По его словам, они пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. «Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — заверил господин Клычков.

Об атаке на четыре региона в выходные читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Дроны схватывают на лету».

Александр Прытков

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