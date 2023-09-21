В Сочи не подтвердили сведения о гибели леопарда Лео

Центр восстановления популяции леопарда Сочи не подтвердил гибель леопарда Лео от рук браконьеров в Северной Осетии. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным специалистов Центра, GPS-датчик на ошейнике леопарда «замолчал», что не является свидетельством гибели животного. Аналогичная ситуация сложилась в отношении двухлетней самки леопарда Ачипсе, выпущенной в Адыгее.

Ранее о гибели леопарда из Национального парка Сочи сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По данным господина Меняйло, Лео застрелили браконьеры. Сведения переданы в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram