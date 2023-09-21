Инвентаризацию сельских объектов поведут в Удмуртии после замечания президента

В Удмуртии проведут тщательную инвентаризацию сельских медицинских объектов, после чего выделят здания, которые требуют незамедлительного ремонта. Такое поручение дал глава региона Александр Бречалов после встречи с президентом России Владимиром Путиным, указавшим на ненадлежащее состояние объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Какие бы финансовые вопросы перед нами не стояли, мы должны ежегодно стараться объекты здравоохранения включать в инвестиционную программу и решать эти вопросы»,— отметил господин Бречалов.

Всего в Удмуртии с 2019 года построили больше 100 новых ФАПов, а также возвели две врачебные амбулатории и поликлиники в Можге и Воткинске. В настоящее время продолжают строиться поликлиники в Сарапуле, а также пять врачебных амбулаторий в районах. Еще два таких объекта и пять ФАПов планируют построить в 2024 году.

Напомним, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Удмуртию 19 сентября. В рамках встречи с главой региона президент отметил необходимость обратить внимание на состояние зданий и медицинских объектов, особенно на селе.