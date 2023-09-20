Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент поручил привести в порядок медобъекты в селах Удмуртии

В Удмуртии вопрос с нехваткой медицинских работников в скорой помощи остается нерешенным. Обратил внимание на данную проблему президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой региона Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

«По-прежнему не хватает. В целом мы сделали очень большой рывок по врачам и по среднему медперсоналу. У нас есть вопросы по фельдшерам»,— отметил господин Бречалов.


В Удмуртии в рамках нацпроекта построили 118 фельдшерско-акушерских пунктов, большинство из которых оборудовали на базе сел. Однако не везде объекты функционируют полный рабочий день. «Несмотря на явные успехи команды, конечно, я в предыдущий раз вам говорил, если даже одно сообщение есть, что не успел человек вовремя записаться к врачу, а тем более в райцентре, то, конечно, это является проблемой, мы будем ее решать»,— заявил Александр Бречалов.

Господин Путин отметил, что необходимо обратить внимание на состояние зданий и медицинских объектов, особенно на селе. «Вы сказали, что там много построено, но то, что не построено, их нужно приводить в порядок. Состояние действующей сети на селе, конечно, требует внимания»,— подчеркнул президент страны.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...