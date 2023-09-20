Президент поручил привести в порядок медобъекты в селах Удмуртии

В Удмуртии вопрос с нехваткой медицинских работников в скорой помощи остается нерешенным. Обратил внимание на данную проблему президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой региона Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

«По-прежнему не хватает. В целом мы сделали очень большой рывок по врачам и по среднему медперсоналу. У нас есть вопросы по фельдшерам»,— отметил господин Бречалов.

В Удмуртии в рамках нацпроекта построили 118 фельдшерско-акушерских пунктов, большинство из которых оборудовали на базе сел. Однако не везде объекты функционируют полный рабочий день. «Несмотря на явные успехи команды, конечно, я в предыдущий раз вам говорил, если даже одно сообщение есть, что не успел человек вовремя записаться к врачу, а тем более в райцентре, то, конечно, это является проблемой, мы будем ее решать»,— заявил Александр Бречалов.

Господин Путин отметил, что необходимо обратить внимание на состояние зданий и медицинских объектов, особенно на селе. «Вы сказали, что там много построено, но то, что не построено, их нужно приводить в порядок. Состояние действующей сети на селе, конечно, требует внимания»,— подчеркнул президент страны.