В Приморье из-за кишечной палочки уничтожат 22 тонны красной икры

Специалисты Приморской ветеринарной лаборатории нашла в одном из холодильников Владивостока более 22 т камчатской красной икры. Во время лабораторной проверки в ней обнаружили кишечную палочку. Всю партию уничтожат.

«Проведены исследования проб, отобранных в "холодильнике" во Владивостоке от партии замороженной соленой икры горбуши, общим весом 22 464 кг, производителя из Карагинского района Камчатского края. Специалистами в икре обнаружены бактерии группы кишечной палочки»,— сообщили в Приморском управлении Россельхознадзора.

Эта партия икры была заявлена на экспорт в КНР, Республику Корея, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС. Кишечная палочка могла возникнуть в партии камчатской икры из-за нарушений правил транспортировки и хранения. Икра также не подлежит переработке на корм животным.

Анастасия Ларина