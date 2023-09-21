В Петербурге проверят системы оповещения

В Санкт-Петербурге запланировано проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения. Она должна пройти 4 октября с 10:30 до 11:00. Об этом за две недели до события сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что во время проведения проверки на всей территории Петербурга будут включены электромеханические сирены, специализированные технические средства и устройства информирования и оповещения. Кроме этого, задействуют телевизионные каналы, радиовещательные станции и технические средства оповещения организаций.

Как пояснили в городской администрации, комплексная проверка системы проводится для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи. Также в ходе подобных проверок отрабатываются действия всех задействованных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что весенняя проверка систем оповещения 1 марта в Петербурге прошла без включения сирен и громкоговорителей.